BOIC wil tot 500 vaccins voor olympische atleten: "Bij essentiële beroepsgroepen"

Waarom horen atleten bij de essentiële beroepen volgens dokter Bellemans? Is er ook druk omdat andere landen al atleten aan het vaccineren zijn? "Dat is zeker een van de argumenten, maar niet het belangrijkste. We weten dat er al atleten gevaccineerd zijn of gevaccineerd zullen worden. We willen uiteraard niet dat onze atleten een competitief nadeel zouden hebben."

"We vragen wel om rekening te houden met de specifieke situatie van olympiërs en paralympiërs, vooral dan bij het bepalen van de "essentiële beroepsgroepen" in de vaccinatiestrategie. Team Belgium vraagt 400 à 500 vaccins voor atleten en hun entourage. We willen de olympische bubbel vrijwaren van een infectie."

De vaccinatiestrategie ligt in ons land nog niet op kruissnelheid en dan doet de vraag van Team Belgium toch wel enkele wenkbrauwen fronsen. "Maar we vragen geen voorkeursbehandeling ten opzichte van kwetsbare groepen en het zorgpersoneel, dat zeker niet", benadrukt Johan Bellemans, hoofdarts van het BOIC.

"Maar als arts vind ik het belangrijker dat we onze atleten beschermen op medisch vlak. En snel vaccineren is dan essentieel. We hebben veel atleten die besmet zijn geraakt in de tweede golf. Onze infectiegraad zit nu op 22 procent bij de olympiërs. Dat is toch substantieel hoger dan bij de nomale bevolking."

"Atleten moeten veel reizen en dat zal de komende maanden zo blijven. Daar kunnen we niet omheen. En we weten dat dat een risicogebeuren is."

"Het tweede medische argument is dat uit publicaties van enkele maanden geleden blijkt dat er bij 60 procent van de jonge en actieve populatie een afwijking ter hoogte van de hartspier kon worden waargenomen en dat 3 tot 6 maanden na de infectie. Dat hebben we ook gemerkt bij onze atleten. We hebben atleten die erg ziek geweest zijn met cardiale implicaties."

"Dat zal bij normale mensen ook gebeuren, maar wanneer je met zo'n ontsteking van de hartspier intensief sport dan wordt het heel gevaarlijk. We willen onze atleten dus beschermen."

"We zijn nu in overleg met de bevoegde instanties en we hopen dat ze onze vraag overwegen. We hebben gevoel dat ze de argumentatie legitiem vinden. Ik verwacht een antwoord binnen enkele weken."