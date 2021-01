Belgische skiër Armand Marchant laat zich weer zien in topslalom

In het skiën zijn het vooral de deelnemers uit de Alpen die uitblinken, maar de laatste jaren komt er ook af en toe een Belg piepen. Vorig jaar verbaasde Armand Marchant met een 5e plaats in Zagreb, gisteren werd hij 16e in Schladming, een slalomwedstrijd waar normaal gezien zo'n 50.000 toeschouwers voor de sfeer zorgen.

In hevig sneeuwweer finishte Marchant in de eerste run als 22e en plaatste zich zo voor het eerst dit seizoen voor een tweede run. Daarin werd hij 13e, goed voor de 16e plaats in de eindstand op 2"95 van winnaar Marco Schwarz.



De Oostenrijkse topper won in 1'44"04 voor de Fransen Clement Noël (op 0"68) en Alexis Pinturault (op 0"82).