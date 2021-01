Zulte Waregem over slecht veld: "Schimmelziekte is de oorzaak"

De akker waarop Zulte Waregem zijn thuismatchen afwerkt, is menig voetbalkijker waarschijnlijk niet ontgaan. De club zelf heeft meer info gegeven in een open brief aan de supporters.

"De oorzaak van de staat van het veld is een schimmelziekte die in augustus op het grasveld is vastgesteld."

"Verschillende teams van specialisten staan voor een raadsel waarom de graszoden na de behandeling van deze ziekte zijn losgekomen", staat in de open brief.

"De reactie van het gazon is uiterst zeldzaam en onverklaarbaar. Ondertussen werken onze greenkeepers zich elke dag uit de naad om het veld zo goed mogelijk als speelklaar te maken."

"Het Bondsreglement laat enkel toe om uit te wijken naar een stadion in een straal van 30 km. Alle mogelijke pistes zijn onderzocht, maar tijdelijk uitwijken is momenteel onmogelijk."

Zulte Waregem geeft ook nog mee dat het de piste bekeken heeft om een nieuwe grasmat aan te leggen. "Maar in hartje winter is dat onmogelijk om te realiseren."