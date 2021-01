Wijnants: "Dat Abramovitsj zelf een communiqué stuurde, is teken aan de wand"

Exact halfweg de Premier League staat Chelsea op een teleurstellende 9e plaats. Vijf verloren competitiematchen in de laatste acht duels heeft Frank Lampard maandag de kop gekost bij de club van zijn hart.

“Bij elke andere trainer zou ik meteen spreken over een logisch ontslag, zeker bij Chelsea. Met al die investeringen in de zomer presteerde het onder zijn niveau”, zegt Stef Wijnants. “Alleen spreken we in dit geval over een clubicoon, dat vorig seizoen was “thuisgekomen”. Ik ben toch ergens verbaasd dat hij zijn eerste crisis niet heeft overleefd.”

“Die crisis is begonnen op Boxing Day tegen Arsenal. De eerste helft daar was heel slecht en de match tegen Leicester exact een week geleden was een compleet drama.”