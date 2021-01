Ploegbaas Groenewegen kreeg bedreigingen: "Denk langer na voor je iets op Twitter zet"

Plugge: "Ik heb Patrick gevraagd om dat nooit meer te doen"

Net na de horrorcrash van Fabio Jakobsen in Polen haalde Patrick Lefevere op Twitter snoeihard uit naar Dylan Groenwegen.

"Ik trek naar de rechter. Deze acties zouden niet in het wielrennen mogen worden toegelaten. Dit is crimineel. Gooi hem in de gevangenis", had Lefevere op Twitter geschreven.

Richard Plugge, ploegbaas van Jumbo-Visma, hoopt dat zulke uitlatingen nooit meer gebeuren.

"We moeten in de wielerwereld meer oppassen met wat we in het openbaar zeggen. Ik heb zelf bedreigingen ontvangen (na die uitspraken van Lefevere)."