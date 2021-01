Nog een Wereldbekerwedstrijd turnen geschrapt

Volgende zomer verschijnen Nina Derwael en de Belgische turnploeg weer op het olympische toneel, maar in de voorbereiding moeten ze opnieuw een topwedstrijd schrappen.

Na de Wereldbekeropener in de Duitse stad Cottbus (25-28 februari) gaat ook de manche in Bakoe (4-7 maart) niet door. Reden: de gezondheidssituatie in en rond de hoofdstad van Azerbeidzjan.

De 3 manche blijft voorlopig wel op de kalender staan. Van 10 tot en met 13 maart worden de toestelturners verwacht in de Qatarese hoofdstad Doha, op 27 maart is er een allroundcompetitie in de Britse stad Birmingham.

Daarna staat normaal gezien nog het EK op het programma (21-25 april in de Zwitserse stad Bazel). Het olympisch turntoernooi begint op 25 juli voor de Belgische vrouwen.