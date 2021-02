Kan iemand hegemonie van Oostende doorbreken? "Seizoen is nog niet beslist"

Is de kampioen nu al bekend?

Op papier zijn de Antwerp Giants de voornaamste kandidaat om Oostende van een 10e titel op een rij te houden. Maar in januari stonden de twee titelpretendenten al 4x tegenover elkaar, evenveel keer trok Oostende (overtuigend) aan het langste eind. Een voorbode voor de titelstrijd? Tomas Van Den Spiegel: "Ik vind het voorbarig om te zeggen dat het seizoen al beslist is. Een seizoen verloopt in golven, met goeie en mindere periodes. Soms vallen de puzzelstukjes op een bepaald moment in elkaar en ben je het daarna weer kwijt. Het is nog heel vroeg en we mogen het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is." Maarten Weynants: "Ik denk dat de Antwerp Giants ook nog wel altijd in hun achterhoofd denken aan een vervanger voor Hans Vanwijn. En wat gaan ze doen met spelverdeler-op-proef Sterling Gibbs? Als je nog 2 toppers kunt halen, kan dat wel nog een verschil maken. Gebeurt dat niet, dan zie ik geen ploeg in staat om Oostende van zijn 10e titel op rij te houden."

VIDEO: Hoogepunten van het bekerduel tegen Antwerp

Hoe slaagt Oostende erin om zijn succes te bestendigen?

Net als bij andere clubs is het ook bij Oostende vaak een komen en gaan geweest van spelers de afgelopen jaren. Toch is de kustploeg er steeds opnieuw in geslaagd om kwaliteit met kwaliteit te vervangen. Beschikt Oostende over een geheime formule voor succes? Tomas Van Den Spiegel: "Het is een publiek geheim dat Oostende met Dario Gjergja een ongelooflijk goeie coach heeft. Iedere speler heeft een heel specifieke rol en bij de rekrutering wordt ook gekeken naar wat er nodig is. De spelers moeten zich aanpassen aan het systeem." Maarten Weynants: "Oostende heeft eigenlijk 4 soorten spelers: jongens uit de Balkan, toprookies uit Amerika, Belgische toppers en jonge supertalenten. Daarrond is de ploeg gebouwd, dat is al jaren zo. Het is een mix van nationaliteiten die toch allemaal in het systeem passen."

Spelers weten dat er internationaal naar je gekeken wordt wanneer je presteert in Oostende. Dat is zeker een voordeel bij de rekrutering. Tomas Van Den Spiegel

Tomas Van Den Spiegel: "De club heeft de voorbije jaren ook een reputatie opgebouwd in Europa, als opstapje naar beter. Spelers weten dat een jaartje Oostende geen kwaad kan. Als je daar presteert, wordt er internationaal naar je gekeken. Dat is zeker een voordeel bij de rekrutering." Maarten Weynants: "Het werk van Gjergja wordt inderdaad opgemerkt in het buitenland. Jonge toppers zoals Amar Sylla of Mario Nakic beseffen dat ze nergens beter kunnen zitten dan in Oostende. Ze speler er voor de titel, leren er omgaan met de druk om te winnen en ze worden er beter."

Real Madrid-talent Mario Nakic wordt bij Oostende klaargestoomd voor het grote werk.

Hoe groot is de impact van Dario Gjergja?

Dario Gjergja volgde eind 2011 de ontslagen Jean-Marc Jaumin op als coach van Oostende. De aanstelling van Gjergja was het begin van het succesverhaal, want sindsdien won de club elk jaar de landstitel. Hoe groot is de invloed van de Kroaat? Maarten Weynants: "De impact van Gjergja is echt enorm. Hij heeft kwaliteiten die geen enkele andere coach heeft, op verschillende gebieden. Zijn coaching is gewoon heel goed, maar hij maakt spelers ook echt beter. De lijst van jongens die gekomen zijn en als een betere speler vertrokken zijn, is ongelooflijk." "Er is een minderheid bij wie dat niet lukt, maar de andere spelers worden allemaal veel beter. Hij is een ongelooflijk werkpaard en steekt enorm veel tijd in die jongeren, die allemaal heel erkentelijk zijn voor wat hij voor hen betekend heeft."

De lijst van jongens die gekomen zijn onder Dario Gjergja en als een betere speler vertrokken zijn, is ongelooflijk. Maarten Weynants

Tomas Van Den Spiegel: "Er wordt wel eens naar zijn attitude gekeken langs de lijn, die soms wat vreemd is. Maar Dario is een winnaar. Hij werkt keihard en geeft zich volledig. Hij lijkt ook harder dan hij is, want zijn spelers zijn zeer loyaal naar hem toe. Je kunt zijn impact niet onderschatten. Het succes van Oostende is ook het succes van Gjergja."

"Daarnaast heb je ook nog spelverdeler Dusan Djordjevic, die er al sinds 2011 is. Hij kent de filosofie van Gjergja en is de stabiele factor. Maar ook spelers als Mwema of Gillet zijn intussen ambassadeurs geworden. Die jongens kennen het door en door. Dan pas je makkelijker puzzelstukken in."



Maarten Weynants: "Djordjevic is inderdaad de tweede architect, na Gjergja. Hij bewaakt de cultuur en is een echte kapitein die de ploeg samenhoudt. Hij corrigeert meteen op het veld en als hij spreekt, luistert iedereen."



"Djordjevic' rol is nog altijd ongelooflijk belangrijk, qua spelinzicht maar ook als bewaker van de filosofie. Iedereen aanvaardt zijn eigen rol binnen die ploeg. Er is nooit ontevredenheid, dat wordt gewoon niet aanvaard. Die mentaliteit is er echt ingestampt."

VIDEO: hoogtepunten van Oostende in de competitie

Wat hebben andere clubs nodig om de kloof te dichten?

Enkele jaren geleden, na het afhaken van hoofdsponsor Telenet, moest Oostende zijn budget noodgedwongen terugschroeven. Hoe komt het dat andere clubs van dat moment niet konden profiteren om de hegemonie van Oostende te doorbreken? Maarten Weynants: "De Antwerp Giants waren de voorbije jaren wel dicht en hadden in 2019 misschien zelfs de titel moeten winnen. Maar je mag niet vergeten dat er in Oostende jarenlang gebouwd is. Dat zet je op korte termijn niet zomaar opzij met een groter budget." "Er wordt in Oostende ook weer volop ingezet op de jeugdwerking, ook dankzij een samenwerking met Gistel. Daardoor hebben ze jonge Belgen, zoals bijvoorbeeld een Jean Salumu, beter kunnen maken. Dat is altijd cruciaal geweest en dat moeten andere clubs ook proberen." Tomas Van Den Spiegel: "De Antwerp Giants werden 2 jaar geleden slachtoffer van hun eigen succes en moesten volledig heropbouwen. Dat succes pik je niet zomaar van de ene op de andere dag weer op. Iedereen verdient wat tijd." "Dat de Giants nu 4x op rij verloren van Oostende, wil niet zeggen dat ze over 2 à 3 maanden geen "team chemistry" kunnen vinden. Ik denk dat het toch wel redelijk dicht bij elkaar ligt. Wat je in de beker zag, was geen afspiegeling van het niveau van de Giants. Ik kijk toch nog altijd naar Antwerp als uitdager voor Oostende."

Voor de spankracht zou het goed zijn dat er eens een andere kampioen komt. Daar snakt het Belgische basketbal naar. Maarten Weynants

Maarten Weynants: "Bij de Giants zal er dan toch een mentaliteitswijziging moeten komen. Dat is nu een ramp. Ze staan zielloos op het veld. Voor de spankracht zou het wel goed zijn dat er eens een andere kampioen komt. Daar snakt het Belgische basketbal naar."

Tomas Van Den Spiegel: "We denken altijd dat het nu toch wel de laatste keer was van Oostende, maar ze verrassen telkens weer. Als die jonge jongens stappen blijven zetten, kan het toch nog wel even duren."

"Voor het Belgische basketbal zou het misschien goed zijn als de hegemonie doorbroken wordt, maar dat zullen ze in Oostende zien als een reden te meer om dat niet te laten gebeuren. Er zit veel trots in die ploeg om die reeks in stand te houden. Daar moet je ze toch wel heel veel krediet voor geven."