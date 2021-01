Gezien in Extra Time: "Noa Lang is beste speler" & "Probleem bij Antwerp"

Joos: "Noa Lang is op dit moment beste speler in competitie"

Dat Club Brugge staat waar het staat, los op kop, ligt aan de kwaliteit van de spelers. Bijvoorbeeld Noa Lang. Wesley Sonck vindt de aankoopoptie van 6 miljoen euro die Club bij Ajax bedong een koopje.

Filip Joos: "Lang is op dit moment zonder twijfel de beste speler in de competitie, denk ik. Hij had maar 3 baltoetsen nodig om Dost eruit te pikken bij de openingsgoal tegen Genk. Dat is pure klasse."

"Zijn techniek is niet normaal. En hij gaf toch ook maar de pass voor de winning goal van Mechele, met wie hij even oogcontact had. Die pass was ideaal."

Joos somt zijn kwaliteiten op: "Lang is voortdurend in beweging, hij slingert over het veld, hij dribbelt graag, maar hij zal altijd op het juiste moment afspelen."