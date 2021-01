Extra Time looft KVO: "Op z'n Oostends voetballen is een keurmerk geworden"

"Het was een verdiende zege, omdat ze op z'n Oostends voetballen. Want dat is het echt: het is een keurmerk aan het worden. Coach Blessin heeft dat erin gekregen."

"Ze legden Club eigenlijk het vuur aan de schenen. En op Antwerp verbaasden ze me weer, al moet je je de vraag stellen of het nog verbazen is. Oostende maakte gelijk tegen een zeer matig Antwerp en ging dan op zoek naar de 1-2. Dat hadden ze wel sneller kunnen uitspelen."

"Jonge Duitser Bätzner heeft me tegen Club en Antwerp zeer gecharmeerd"

Joos: "Die 2 spelers werden vervangen door 2 jonge Duitsers, verdediger Jäkel (19) en middenvelder Bätzner (20). Die laatste heeft me 2 keer zeer gecharmeerd. Op Club toonde hij persoonlijkheid. Hij is een bezige bij. En op de Bosuil lag hij aan de basis van de gelijkmaker. Hij zit overal tussen, doet niet de zotste dingen, maar lost het knap op."

Ook al ontbraken er door corona enkele spelers bij Oostende, bv. Theate en Vandendriessche, dat brak het elan niet. Oostende won in december 3 keer en verloor 1 keer, in januari won het ook al 3 keer, speelde 1 keer gelijk en verloor 1 keer.

Van der Elst en Verheyen: "Het spel gaat vooruit en veel energie"

Over naar Gert Verheyen en Franky Van der Elst, die Oostende allebei goed kennen, want ze waren er enkele jaren geleden T1 en T2 en Van der Elst was er tot vorig seizoen assistent.

Van der Elst: "Ik had niet meteen gedacht dat deze ploeg tot dit in staat was, maar je kent de nieuwe spelers en nieuwe trainers niet. Dan is het altijd afwachten. Maar van in het begin is Oostende een leuke ploeg om naar te kijken."

"Het spel gaat vooruit. Bij balbezit proberen ze altijd naar voren te spelen, dan komen ze met lopers."

Verheyen: "Het is ook een feit dat het blijft duren. Je bent ondertussen de winter door. In de eerste weken is er vaak veel energie en daarna zie je dat wat afzwakken. Dat is nu niet. Ze blijven dat opbrengen. Dat is goed."

"Het spel van Oostende is in de 1e plaats gebaseerd op mentaliteit, al voetballen ze ook wel. Maar het is vooral in de omschakeling, niet zozeer vanuit hun eigen voetbal." Joos countert: "Het is niet louter mentaliteit, op voetbalvlak zetten ze stappen. Ze creëren als het ware die omschakeling."

Van der Elst vindt dat ook: "Omschakeling oké, maar op het moment dat ze de bal verliezen zijn ze heel snel naar de bal gericht. Toen Refaelov even ontsnapte op links, gingen ze er met 3 à 4 achter en rond. Ze sluiten hun tegenstander op."