Corona maakt ook FC Barcelona doodziek: 1,1 miljard euro schuld

De kortetermijnschuld steeg bij Barcelona in een jaar tijd met 156 miljoen euro tot 730 miljoen op 27 augustus 2020. Daar komt een langetermijnschuld van 442 miljoen euro bij. In totaal goed voor 1,172 miljard euro.

Vele voetbalclubs - zeker de Spaanse topclubs - hebben traditiegetrouw een hoge langetermijnschuld. Het is echter de kortetermijnschuld die problematischer is omdat clubs die op relatief korte termijn moeten kunnen terugbetalen.

Barcelona kiest dit jaar een nieuwe voorzitter. Normaal waren de verkiezingen twee dagen geleden gepland, maar door het oplopende aantal coronabesmettingen in Catalonië is de stembusgang uitgesteld.

Waar komt de schuld vandaan?

De schulden van de club op korte termijn bestaan onder meer uit leningen bij verschillende banken, spelerslonen en bedragen die FC Barcelona nog moet betalen aan andere clubs voor transfers.

Swiss Ramble, dat zich specialiseert in de boekhouding van voetbalclubs, keek de openbaar gemaakte cijfers in. Zo zou Barcelona nog 64 miljoen euro moeten afbetalen voor De Jong, 69 miljoen voor Coutinho en 58 miljoen voor Pjanic. Die afbetalingen zijn een van de redenen waarom ex-voorzitter Josep Maria Bartomeu met de vinger gewezen wordt.

Hij heeft niet alleen dure transfers gedaan, hij heeft de betaling van de transfers ook voor zich uitgeschoven. Geen enkele Spaanse club kwam maar in de buurt van wat Barcelona de afgelopen jaren heeft uitgegeven aan transfers.

De afgelopen 5 seizoenen gaf Barça 359 miljoen euro meer uit dan wat het ontving voor transfers. Veel meer dan Real (56 miljoen) en Atletico (72 miljoen) in dezelfde periode.

Barcelona betaalde veel van die transfers af in schijven. Dat is niet abnormaal in het voetbal, maar Barcelona moet wel nog erg veel geld aan andere clubs. Afhankelijk van de bron tussen de 129 - 155 miljoen euro voor 19 spelers. Ook spelers die al vertrokken zoals Arthur of Vidal.

Net als voor u of voor ons is het ook cruciaal dat het geld blijft binnenkomen als we een product - bijvoorbeeld een auto of een televisie - in schijven willen afbetalen. Covid-19 betekende daarom een drama voor Barcelona. Pech of onvoorzichtigheid?