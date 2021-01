Anderlecht voert kapitaalsverhoging van 5 miljoen door, 1e stap in herstelplan

Deze kapitaalsverhoging past in het kader van het Financial Fair Play-dossier, luidt het in een kort communiqué.

"Het is een eerste stap in het herstelplan van het nieuwe management, dat de club moet toelaten om structureel weer gezond te worden en haar sportieve status te heroveren."

De sportieve malaise van de voorbije jaren bij Anderlecht ging ook gepaard met een grote financiële malaise. Om het tij te keren hebben voorzitter Wouter Vandenhaute en co een herstelplan op poten gezet, waarbij 50 miljoen euro schulden afgelost worden en 20 miljoen extra kapitaal in de club geïnjecteerd wordt.

Te beginnen met de 5 miljoen nu dus. Dit zei Vandenhaute over het plan in oktober: "Ik ben ervan overtuigd dat we met het herstelplan dat op tafel ligt op het niveau zijn waar de club 3 jaar geleden stond. En dan moeten we nog een inhaalbeweging doen, maar daar gaan we hard aan werken."

Het herstelplan werd toen al goedgekeurd door de Raad van Bestuur, maar sommige aandeelhouders lagen nog dwars.