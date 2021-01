Adrie Koster krijgt C4 bij Willem II, Reza bezegelt zijn lot met hattrick

Koster was aan zijn 3e seizoen bij Willem II bezig. In 2019 speelde hij de bekerfinale, verloren tegen Ajax, vorig seizoen zorgde hij met de club voor het eerste Europese ticket sinds 2005.

Koster: "Spijtig dat het zo gelopen is"

Technisch directeur Joris Mathijsen: "Wij zijn Adrie erg dankbaar voor de mooie prestaties die we samen met hem bereikt hebben. Gedurende ruim 2,5 jaar hebben we erg prettig met Adrie samengewerkt. Toch voelen we ons nu genoodzaakt om gezien de tegenvallende resultaten van dit seizoen in het belang van de club dit zeer moeilijke besluit te nemen.’"

Adrie Koster: "Ik heb bij Willem II fantastische jaren gehad en erg fijn kunnen werken. Door verschillende omstandigheden is het dit seizoen niet gelukt om in lijn met de afgelopen jaren goed te presteren. Dat is doodzonde en het is spijtig dat het zo gelopen is."