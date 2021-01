Aalst blijft ook in 2e fase van CL volleybal leergeld betalen

De groepsfase van de Champions League volleybal valt in elke poule uiteen in 2e toernooien. In het 1e toernooi, in Polen, was al duidelijk dat Aalst nog wat moet wennen aan het niveau bij de grote jongens.

Die tendens herhaalde zich bij de start van het 2e toernooi, dat opnieuw in Polen wordt gespeeld maar nu in Belchatow. In hun eerste confrontatie kon Aalst nog zijn voet naast die van Fenerbahçe zetten, maar dat was deze keer helemaal niet het geval.

De eerste set (25-14) was al een voorbode voor een moeilijke avond voor Aalst. Ook in set 2 zag Aalst de Turken vanaf de eerste service weglopen, om nooit meer terug te keren (25-19).

In de derde set was er aanvankelijk beterschap. Aanvallers Smidl en Rybicki kwamen er wat meer door, wat leidde tot een voorsprong van een drietal punten. Maar geleidelijk aan kroop Fenerbahçe toch weer dichterbij en uiteindelijk kregen we hetzelfde verdict (25-19) als in set 2.

Morgen krijgt Aalst een nieuwe kans om een eerste zege in deze Champions League te boeken, al wordt dat tegen thuisploeg Belchatow een nagenoeg onmogelijke opdracht.