3 jaar gevangenisstraf voor Franse voetballer die student in elkaar sloeg

Antoine Conte is zeker geen kleine garnaal. Hij was in de jeugdreeksen een vaste waarde bij de Franse nationale ploeg. Hij genoot zijn opleiding bij PSG, maar brak pas echt door als rechtsachter bij Reims. Maar in 2016 liep het daar mis.

Toen Liam Jean, een 19-jarige student, een krijsende vrouw hoorde in de tuin van Conte kwam hij haar ter hulp. Conte zelf kon dat maar weinig smaken, schold hem eerst de huid vol en bewerkte hem toen met een baseballknuppel.

Conte raakte Jean daarbij op zijn hand en op zijn schedel. "Ik heb mijn muziekcarrière hierdoor moeten opzeggen", zei de jongeman in de rechtbank.

Aan de slag op zijn schedel hield hij bovendien een hersenbloeding, gehoorverlies en migraineaanvallen over. "Hij is voor 23% gehandicapt", klonk het nog op het proces.

De rechter was niet mals voor Conte, die spijt betuigde maar weinig écht schuldbesef vertoonde. Hoewel hij momenteel voor Beitar Jeruzalem aan de slag is, zal hij toch de gevangenis in moeten. De verdediging gaat wel in beroep.