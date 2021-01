"Belgen moeten Polen en Tsjechen in de slag nemen om zandsporen kapot te lopen"

"Mathieu heeft iets meer troeven voor het WK in Oostende", sprak Wout van Aert zondag na de cross in Overijse.

"Ja, dat denk ik wel", analyseert Thijs Zonneveld. "Van Aert is écht beter als het enorm modderig is en als je constant moet duwen en trekken op een parcours, bijna een tijdrit van een uur."

"Maar op een technisch parcours en in het zand - Van der Poel laat zien dat hij de beste techniek heeft - gaat het meer om intervallen en korte sprintjes. Op dat vlak is Van der Poel de beste renner ter wereld. En als het aankomt op een sprintje in de cross, dan is hij, denk ik, ook de snelste."

"Van der Poel heeft meer troeven om te spelen, maar ik moet meteen zeggen dat het verschil de laatste jaren niet zo klein is geweest als nu."

"Als Van der Poel minder is of lek rijdt, dan is Van Aert er meteen mee weg. We staan voor het spannendste WK in jaren, of toch vooraf bekeken."