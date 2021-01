Zonneveld: "Als er een weg terug is voor Dumoulin, dan niet als ronderenner"

Het meest verbazingwekkende nieuws van de afgelopen sportweek kwam van Tom Dumoulin. De Nederlander zet zijn fiets tijdelijk aan de kant. In onze podcast De Tribune sprak Thijs Zonneveld uitgebreid over de muizenissen in het hoofd van zijn landgenoot.

"Dumoulin had nooit ambitie om grote ronde te winnen"

Een dag na de ploegvoorstelling van Jumbo-Visma maakte Tom Dumoulin wereldkundig dat hij voor onbepaalde tijd stopt met wielrennen. Nieuws waarbij vele met de ogen moesten knipperen. "De timing vond ik verrassend", zei Zonneveld in De Tribune. "Dat hij een pauze inlast en overweegt om te stoppen, vind ik niet verrassend. Dit speelt al sinds 2018 of misschien wel al sinds zijn eindzege in de Giro van 2017."

"Je ziet dat Dumoulin het plezier in het fietsen steeds meer verloren is geraakt en dat het meer en meer moeten winnen werd. Moeten van de ploeg, van sponsoren, van de buitenwereld én van zichzelf. Als dat winnen dan ook niet lukt, blijft er nog maar weinig over."

"Ik denk dat de kans groter is dat hij stopt met wielrennen dan dat hij terugkeert, maar ik denk vooral dat de kans heel groot is dat hij stopt met ronderenner zijn."



Ronderenner worden is Tom Dumoulin een beetje overkomen in de Ronde van Spanje van 2015.

"Tom Dumoulin heeft nooit de ambitie gehad om een grote ronde te winnen. Hij is laat begonnen met wielrennen en is er min of meer ingerold. Mede omdat hij werd uitgeloot om aan de studie geneeskunde te beginnen." "Anders was hij waarschijnlijk dokter geworden en helemaal geen wielrenner. De enige band met wielrennen die hij eigenlijk had, was dat de Amstel Gold Race vlakbij zijn ouderlijk huis passeerde." "De droom die hij had toen hij wielrenner werd, was om een keer olympisch kampioen te worden. Daarvoor heeft hij veel opzij gezet en het moest gebeuren in 2016 in Rio. Uiteindelijk won hij zilver na Fabian Cancellara." "Ronderenner worden is hem een beetje overkomen in de Ronde van Spanje van 2015. Daarna won hij op onnavolgbare wijze de Giro van 2017 en daarna verwachtte iedereen van hem dat hij de Tour zou gaan winnen." "In 2018 werd hij tweede in de Giro en tweede in de Tour en was hij op dat moment misschien wel de beste ronderenner van de wereld. Dat heeft de druk alleen maar verhoogd, maar je zag dat jaar al dat er vanalles misliep, zeker in de samenwerking met zijn toenmalige ploeg Sunweb."

"De ploeg heeft hem uiteindelijk voor het blok gezet"

Tom Dumoulin vluchtte weg van het gevoel waardoor hij bevangen werd door van ploeg te veranderen vanaf het seizoen 2020, maar ook in de nieuwe omgeving van Jumbo-Visma vindt hij blijkbaar het plezier niet terug. Waarom nam hij zijn beslissing net nu? Denkt hij dat hij niet zal kunnen concurreren met jonge toptalenten als Tadej Pogacar of Remco Evenepoel? Of is er iets gebeurd op het trainingskamp van Jumbo-Visma? "Zijn niveau en de tegenstand spelen zeker een rol", zegt Thijs Zonneveld, die de Nederlandse ploeg goed kent. "Dumoulin ziet ook dat er een nieuwe generatie is opgestaan. Maar zijn eigen niveau is uiteindelijk niet de reden dat hij nu stopt."

"Wat hij tijdens het trainingskamp zag, was dat hij niet meer de focus had, die al de mensen rond hem wel hadden. Hij liep rond met lange tanden en begon opnieuw te zeuren over zijn fietspositie. Na een paar dagen heeft hij zelf met de ploeg een gesprek gevraagd."

"Bij de ploeg hebben ze uiteindelijk dan gezegd: "dit kunnen we wel blijven doen, maar misschien moeten we op zoek naar een echte oplossing". Ze hebben hem dus wel enigszins voor het blok gezet."

"Daar kwam dan uit dat hij mountainbiken in Limburg heel leuk vindt, maar echt profwielrenner zijn met alles wat daar bij komt kijken, zit er momenteel niet in. En het is maar de vraag of dat ooit terugkomt."

"Tijdrijden en ritten in grote rondes"