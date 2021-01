VIDEO: Zo werd het 3-3 tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Tabor 2015: de prille twintigers nemen over

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn amper 20 jaar jong of ze de delen de lakens al uit bij de elite. Op een bevroren omloop in Tsjechië pakt Van der Poel uit met zijn handelsmerk: meteen het gaspedaal opendraaien. Zo dwingt de Nederlander Van Aert in de fout.

Ook Van der Poel blijft niet foutloos. Hij verslikt zich in een balk en ziet de conurrentie weer aansluiten.

Van Aert zit weer waar hij moet zitten, maar lang duurt dat niet. Na kettingproblemen en een val hinkt hij weer achterop.

De jonge Belg zet zijn frustratie om in een pure power. In de laatste rechte lijn krijgt Van Aert Lars van der Haar nog te pakken, maar leider Van der Poel is al over de streep gereden. Op het podium staat Van Aerts gezicht op onweer.