VIDEO: De ene coach krijgt hoofdpijn van een bal, de andere van de pers

Meneer Neen

Na het verlies van zijn team tegen Oostende (1-2) heeft Antwerp-coach Frank Vercauteren weinig zin in de obligate persconferentie. Op een uitgebreide reactie hoeven de journalisten dan ook niet te rekenen. "Neen", klinkt het meer dan eens kort en bondig.

Bal in gezicht

Collega Alexander Blessin heeft wel redenen om vrolijk te zijn. Al klaagde de coach van Oostende na de match wel over hoofdpijn. De Duitser had een bal vol in zijn gezicht gekregen.