Tony Parker haalt Julie Allemand weer naar Lyon: "Beste point guard in Europa"

Julie Allemand speelde eerder al 3 seizoenen voor Lyon, waarmee ze in 2019 de Franse titel pakte. Dit seizoen verdedigt de 24-jarige Belgische de kleuren van Montpellier, maar na één jaar bij de concurrentie keert ze komende zomer dus terug naar Lyon.

"Vorig jaar zijn we er jammer genoeg niet in geslaagd om Julie langer te houden. We wilden niet uit elkaar gaan, maar vonden geen akkoord. Het was de eerste keer dat ik als voorzitter echt verdrietig was om een speelster te moeten laten gaan", zegt San Antonio Spurs-legende Tony Parker, die sinds 2014 eigenaar is van de club.

"Ik heb een goeie band met Julie en we zijn altijd contact blijven houden. Nu ben ik echt gelukkig dat ze weer thuiskomt bij Lyon. Dat ze hier voor 4 jaar getekend heeft, bewijst dat ze vertrouwen heeft in mij en het project van deze club. Voor mij is Julie de beste spelverdeelster in Europa."