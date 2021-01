Tom Boudeweel: "Veel clubs zijn blij dat ze niet moeten herbeginnen"

"Ik vind het wel jammer dat er niets gezegd is over de jongeren die ouder zijn dan 13 jaar. Die worden weer vergeten. En net die leeftijd heeft het moeilijk. Bij ons trainen ze in groepjes van 3 met 1 trainer erbij, maar is dat nog wel houdbaar voor die spelers en trainers, zowel qua motivatie als financieel voor de club?"

"Je mag niet vergeten dat al die clubs al van vorig jaar stilliggen. Tussendoor is er nog wel gevoetbald, maar het verenigingsleven is volledig weggevallen. Dat is toch een ramp."

Marc Van Craen (Voetbal Vlaanderen): "Geen saison blanche maar une saison noire"

Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen zag de bui al hangen. "We waren er dan ook mentaal op voorbereid. Na de evolutie van de laatste dagen was het perspectief zeer klein geworden. Andere scenario's waren niet meer mogelijk."

Zo krijgen we een blanco seizoen, "une saison blanche" in het Frans. "Maar het is eerder une saison noire. En dat voor 350.000 leden in Vlaanderen alleen al."

"Als voorzitter van een federatie én als voetballiefhebber zijn we natuurlijk ontgoocheld, maar we waren hier wel op voorbereid. De gezondheid gaat voor. We hopen dat de vaccinaties helpen en het virus verdwijnt, zodat het niet tot september duurt voor we weer kunnen voetballen."

De voetbalbond heeft de bondsbijdragen geschrapt om noodlijdende clubs een handje te helpen. "We zijn ook nog in gesprek met de regering om daar ook wat steun te krijgen voor de sportclubs. Anders zullen er nog clubs zwarte sneeuw zien."