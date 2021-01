Scherpe Giants-preses: "Gebrek aan inzet was nauwelijks te geloven"

"Dat Oostende de betere ploeg is, dat wisten we. Ze staan momenteel een heel stuk verder dan wij. Maar het gebrek aan inzet en de desinteresse van ons team zijn nauwelijks te geloven", reageert Verhoeven bij Sporza.

In de dubbele confrontatie met Oostende in de kwartfinales van de beker konden de Antwerp Giants eigenlijk op geen enkel moment aanspraak maken op het ticket voor de halve finales. Vooral de gebrekkige wedstrijdmentaliteit bij de Giants zit voorzitter Bjorn Verhoeven dwars.

"Coach Beghin staat niet ter discussie"

Bjorn Verhoeven is niet het soort voorzitter die na een nederlaag de puntjes op de i komt zetten in de kleedkamer. "Maar wees gerust: er zullen de volgende dagen pittige gesprekken volgen", is Verhoeven scherp.

"Het bestuur zal de coaches en de spelers duidelijk maken dat die lakse houding op het parket absoluut niet getolereerd wordt. Indien nodig zullen er in de komende weken nog dingen veranderen."

Staat coach Christophe Beghin ter discussie? "We hebben nog altijd het volste vertrouwen in onze coach, zijn assistenten en sportief manager Guy Muya, maar als er spelers vervangen moeten worden, zullen we dat doen."

"Basketbal is een ploegsport. Wie alleen voor zijn statistieken speelt, hoort hier niet thuis. We kijken hoe dan ook uit naar versterking. In de beker zijn we kansloos uitgeschakeld, maar we blijven ambitieus in de competitie. Uiteraard is Oostende torenhoog titelfavoriet, maar wij willen zeker de eerste uitdager blijven."