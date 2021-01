Patro en Dender (1e amateur) dagvaarden KBVB, ze willen toch nog spelen

"Er zijn heel wat clubs die nog willen spelen"

Van Steenbrugge en co willen via een dagvaarding de KBVB onder druk zetten om de beslissing aan te passen. "We stappen naar de rechter om te zeggen dat dat onderscheid die clubs heel veel schade berokkent."

"We willen dan ook alsnog een competitie opstarten. Er zijn nog heel wat clubs die willen spelen. Er kan bijvoorbeeld een minicompetitie afgewerkt worden voor stijgers naar 1B, zodat die competitie vergroot kan worden."

Is het dan niet onverantwoord om te blijven voetballen? "Als je in 1A en 1B in legen stadions kunt blijven voetballen, waarom dan niet in 1e nationale? De pandemie heeft daar niets mee te maken."