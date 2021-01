Leonard brengt Clippers naast Lakers, Washington mag nog eens spelen en verliest

De match van Leonard:

Milwaukee en Boston staan opnieuw recht

Boston won ruim tegen de Cleveland Cavaliers (141-103) en zette zo een punt achter 3 verliezen naeen. Jaylen Brown was de man van de match bij Boston met 33 punten, in 19 gespeelde minuten, historisch sinds de invoering van de shot clock in de jaren 50.

De match van Giannis:

De "coast-to-coast" van McGee:

Historische avond voor Brown:

Memphis speelt weer niet, Washington eindelijk nog een keer

Voorts maakte de NBA zondag bekend dat het duel van woensdag tussen Memphis en Chicago wordt uitgesteld wegens coronaperikelen. De Grizzlies komen immers niet aan het vereiste minimum van 8 spelers om de wedstrijd te spelen. Het is al het 5e uitstel op een rij voor het team uit Tennessee.

In totaal werden nu al sinds de competitiestart op 22 december 21 NBA-matchen uitgesteld.

Na 13 dagen zonder activiteit, zijnde 6 matchen, omdat corona zwaar had toegeslagen in de kern, kwam Washington nog eens in actie. In San Antonio gingen ze zonder pardon de boot in: 121-101. Omdat nog 6 spelers afwezig waren, deden de Wizards het maar met 8 spelers. Vedette Bradley Beal maakte 31 punten en maatje Russell Westbrook keerde terug na een quadricepsblessure met 9 punten.