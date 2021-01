Herman De Croo over Saturnus Michelbeke: "Bewijs dat het ook kan op de artisanale manier"

"Het is bijna miraculeus", reageert voormalig minister Herman De Croo. "Ik hoop dat we nu weer echt vertrokken zijn. Het kernbestuur van de club bestond al jaren uit dezelfde drie mensen, die al wat ouder zijn. Zij worden nu aangevuld met nieuwe, gedreven mensen." "Op termijn moeten we ferme investeringen doen in onze zaal. Maar daar hebben we nu nog even de tijd voor. We maken een doorstart."

Oud-minister Herman De Croo is stichter en erevoorzitter van de club.

"Sport moeten we niet helemaal bureaucratiseren"

"Ik denk dat wij vooral in de duurzaamheid een uitzondering zijn", gaat Hermen De Croo voort. "In de 20 jaar dat wij in de hoogste klasse speelden, hebben we veel andere clubs zien verdwijnen. Wij hebben hier in Michelbeke maar een 1.000-tal inwoners, maar toch houden we stand." Michelbeke stond in 2014 en 2019 in de bekerfinale. "Daar hadden wij telkens heel wat supporters mee, dat waren topmomenten." "Saturnus Michelbeke is een bewijs dat je de sport nog niet allemaal moet bureaucratiseren. De meeste van de zalen van andere clubs zijn betaald door de gemeente."

Saturnus Michelbeke is nog heel artisanaal. Als het allemaal geprofessionaliseerd wordt, verliest de sport zijn ziel. Herman De Croo

"Wij hebben onze eigen kantine, onze eigen organisatie, we moeten alles zelf betalen en vaak creatief zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld een fleet van auto's voor onze speelsters. Op auto's die rondrijden kan je veel meer reclame kwijt dan op een bus."

"Wij hebben nog echt dat authentieke", gaat De Croo voort. "Als het allemaal geprofessionaliseerd wordt, grotendeels betaald met openbaar geld, verliest de sport zijn ziel." "We moeten opletten voor een verstaatsing van de topsport. Michelbeke is artisanaal, met dank aan de enorme inzet van onze mensen."

Saturnus Michelbeke stond in 2014 en 2019 in de bekerfinale bij de vrouwen.

Secretaris Van Cauwenberge: "Geraakt door alle steunberichten"

Eén van die mensen is Sonia Van Cauwenberghe. Zij is als secretaris bij zowat alles in de club betrokken. "Onze zaal moet volgens de nieuwe reglementen over twee jaar een nieuwe veervloer krijgen en ook de verlichting moet aangepast worden", zegt ze. "Het is nu aan het vernieuwde bestuur om te kijken of ze die grote kosten willen doen. We hebben dus in elk geval wat uitstel gekregen."

"Ik kreeg heel wat reacties toen we lieten weten dat we zouden stoppen op het hoogste niveau", aldus Van Cauwenberghe. "Dat heeft mij echt geraakt." "Nu hoop ik dat al die mensen ook eens komen kijken en onze club echt gaan steunen. En dat geldt natuurlijk ook voor onze sponsers."

Sonia Van Cauwenberge