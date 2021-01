Gijs Van Hoecke, "The guy with the numbers": "Mocht de Omloop 3 minuten duren..."

Bij de wielerwebsite Cyclingnews.com stelde Oliver Naesen enkele dagen geleden zijn nieuwe klassieke ploegmaats voor. Naesen kan voortaan het kopmanschap delen met Greg Van Avermaet en Bob Jungels en ook het pakket met meesterknechten is stevig aangedikt.

Bij de voorstelling van Gijs Van Hoecke is Naesen lyrisch. "We praten vaak over hoe sterk hij is", poneert Naesen. "Praat met een van onze coaches of met zijn vorige teams en ze zullen je allemaal bevestigen: Gijs is de man van de cijfers, the guy with the numbers."

"We zeggen vaak: wow, geef mij jouw benen voor één dag en ik win alles. Op fysiek vlak is alles aanwezig. Op papier is hij misschien wel de sterkste van ons allemaal. Zijn cijfers zijn ongelofelijk."

"We hadden vorige week een test van 3 minuten en hij trapte 100 watt meer dan ik. Ik dacht: wat?! Ik geloof oprecht dat, als we er in slagen om iets te deblokkeren in zijn hoofd, we het beste van het beste zullen zien."