David Goffin: "Ik wil in topvorm naar de Olympische Spelen"

Over 2 weken snijdt David Goffin (30) zijn eerste grandslamtoernooi van het seizoen aan. "Het belangrijkste is dat ik beetje bij beetje de vechtlust terugvind", blikt de Belgische nummer 1 vooruit op de Australian Open.

Al 10 dagen stoomt David Goffin (ATP-14) zich in Melbourne klaar voor de Australian Open.



"Ik voel me goed. Ik train 2 uur per dag met Grigor Dimitrov op de tennisbaan. Op de kamer probeer ik zo actief mogelijk te zijn op de fiets", vertelt hij vanuit de Australische stad. Goffin klinkt positief. "Ik heb een goed voorbereidingstoernooi in Turkije achter de rug. 3 van de 4 duels heb ik daar gewonnen. Die matchen hebben me deugd gedaan." "Momenteel leg ik mezelf niet echt doelen op. Het belangrijkste is dat ik beetje bij beetje de vechtlust en het tennisplezier terugvind", gaat de 30-jarige speler voort. "Als de machine weer een beetje gelanceerd is met meer zeges en meer wedstrijden in mijn benen, dan zal mijn niveau wat beter zijn. Dan zullen de resultaten en een goede ranking ook wel volgen." "Het zou mooi zijn om weer in de top 10 te staan", voegt Goffin er nog aan toe, die momenteel 14e staat op de ATP-ranking.

David Goffin warmde zich op met een toernooi in Turkije. Hij haalde er de halve finales.

"Je land vertegenwoordigen is iets enorms"

De Olympische Spelen in Tokio moeten dit seizoen een sportief hoogtepunt vormen. Ook voor David Goffin. "Tokio is een stad die in mijn hart zit", vertelt de tennissepeler. "Het grootste toernooi dat ik in mijn carrière al gewonnen heb, was in Tokio." In 2017 won Goffin er de Open Japanse tenniskampioenschappen. "Ik zal er alles aan doen om de Spelen goed voor te bereiden en in topvorm naar Tokio af te reizen Je land vertegenwoordigen en iets winnen voor je land is altijd enorm mooi", weet de ervaren Daviscupspeler. (scrol omlaag voor meer)

Ook David Goffin kijkt uit naar de Olympische Spelen in Japan.

"Met coach teruggegaan naar mijn sterke punten"

In Melbourne werkt David Goffin onder de vleugels van zijn nieuwe coach Germain Gigounon. "De samenwerking verloopt goed. We kennen elkaar van toen we nog heel jong waren", zegt Goffin. "Met Germain zijn we terug naar de basis en mijn sterke punten gegaan. Germain is de geknipte persoon als coach, want hij kent mijn spel heel goed." "Zijn motivatie en discipline had ik nodig om aan een goed seizoen te beginnen", besluit de Belgische nummer 1.