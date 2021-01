Coach Goffin: "Spelers zijn niet populair in Melbourne, best niet wandelen in trainingspak"

Hoe verloopt de quarantaine en voorbereiding van David Goffin richting de Australian Open? "Over 4 dagen hebben we weer wat meer vrijheid. We zullen onszelf dan trakteren met een restaurantbezoekje", zegt zijn coach Germain Gigounon.

"Het gaat er hier heel strikt aan toe"

Net als zijn collega's is David Goffin de 14 dagen quarantaine aan het afwerken in Melbourne. Hoe ziet zijn dag eruit? "We mogen 5 uur per dag buiten. Van die 5 uur traint Goffin 2 uur op het terrein met de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-19)", vertelt Goffins coach Germain Gigounon. "Het gaat er allemaal heel strikt aan toe. Er wordt op onze deur geklopt, waarna we meteen naar beneden gaan en in een auto gezet worden. We zien bijna geen andere mensen." Wat doet Goffin dan de andere 19 uur van de dag (behalve slapen)? "Davids kamer komt uit op die van zijn conditiecoach Fabien Bertrand. Daar kan hij op de fiets rijden en heeft hij materiaal om spieroefeningen te doen."

Over 4 dagen is de quarantaine van Goffin en zijn coach afgelopen. Hoe zullen ze hun "vrijheid" vieren? "We zullen wat gaan wandelen en op restaurant gaan. Maar niet in een trainingspak, want de spelers zijn hier niet al te populair bij de Australische bevolking. We zullen gewoon een jeansbroek en pet aandoen."

"Een goede Goffin behoort tot de 10 beste spelers ter wereld"

Vanaf 8 februari is het menens, dan begint de Australian Open. Wat mogen we verwachten van Davod Goffin (ATP-14)? "David heeft er opnieuw zin in. Ik voel dat hij ondanks alle omstandigheden gelukkig is om hier te zijn", zegt Gigounon.

"Vorig seizoen had David het moeilijk om te aanvaarden dat bepaalde zaken in zijn spel minder goed waren. Nu heeft hij geleerd om vol te houden en te aanvaarden dat het niet altijd perfect loopt." "Ik wil nu nog geen doelstellingen uitspreken. Maar als David goed is, behoort hij tot de 10 beste spelers van de wereld." Wat verwacht Goffins coach van de tegenstand? "Novak Djokovic (nummer 1 van de wereld) is de grote favoriet." "Maar het kan een toernooi vol verrassingen worden, omdat de voorbereiding zo apart was. Niet iedereen gaat op dezelfde manier om met die quarantaine. Dat kan sporen nalaten in het toernooi."

Germain Gigounon (rechts) is nog maar 2 maanden de coach van Goffin.

Van beste vriend tot coach: "We zijn heel eerlijk tegenover elkaar"