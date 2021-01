Chelsea zet coach Frank Lampard op de keien na teleurstellende resultaten

Clublegende Frank Lampard was sinds medio 2019 coach van Chelsea. In zijn eerste seizoen loodste hij de jonge ploeg naar de 4e plaats in de Premier League.

Dit seizoen werd de lat flink hoger gelegd, na de miljoenentransfers van onder meer Kai Havertz, Timo Werner en Hakim Ziyech. Maar echt swingen deed Chelsea nog niet onder Lampard. De club kampeert momenteel op de 9e plaats in de Premier League en dat is beneden de verwachtingen.

Na de recente 11 op 30 in de competitie heeft het bestuur nu ingegrepen door Lampard opzij te schuiven. Volgens de Engelse media heeft Chelsea met Thomas Tuchel, onlangs ontslagen bij PSG, al een opvolger voor Lampard op het oog.

"Het was een moeilijke beslissing waar we niet licht overgegaan zijn", geeft Chelsea uitleg bij het ontslag van Lampard. "We zijn dankbaar voor al wat Frank bereikt heeft als coach, maar de recente resultaten en prestaties zijn minder dan verwacht, met weinig zicht op verbetering."

Eigenaar Roman Abramovitsj nam de beslissing met pijn in het hart. "Ik heb een fantastische relatie met Frank, die ik erg bewonder. Dit was een zware beslissing", zegt de Rus.

"Toch is het in de huidige omstandigheden de beste oplossing om voort te gaan met een andere trainer. Ik wens Frank veel succes in de toekomst. Hij blijft een clubicoon en zal altijd een warm welkom krijgen op Stamford Bridge."