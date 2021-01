Charleroi strikt ervaren Spaanse spelverdeler Sergio Llorente

Charleroi was na het uitvallen van Milan Samardzic, die de rest van het seizoen mist met een zware knieblessure, al een poosje op zoek naar een nieuwe spelverdeler. Die zoektocht is nu ten einde dankzij de komst van de ervaren Spanjaard Sergio Llorente.

De 30-jarige Llorente speelde enkele seizoenen geleden nog samen met Axel Hervelle in de Spaanse 1e klasse. Hij verdedigde onder meer ook de kleuren van Fuenlabrada en Ovieda. In september tekende hij een contract bij de Spaanse tweedeklasser Melilla, maar nu verhuist hij dus naar Charleroi.

Sergio Llorente is een telg uit een bekende Spaanse sportfamilie. Vader José Luis Llorente speelde meer dan 112 keer voor de Spaanse nationale ploeg. Ook zijn oom Toñin was een bekende basketballer. Twee andere broers van zijn vader, Paco en Julio, schopten het tot profvoetballer. Sergio Llorente is ook de neef van huidig Atletico Madrid-speler Marcos Llorente.

"Hij is een spelverdeler die hard kan verdedigen en over een goede mentaliteit beschikt", zegt Charleroi-coach Sam Rotsaert. "We hopen dat hij die rol ook bij ons kan vervullen en een leider wordt binnen het team, want dat hebben we echt nodig."