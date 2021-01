Bruun Larsen, Ashimeru en Diaby: de volgende soldaten in het legertje winterhuurlingen

Wintermercato 2021

In één week kan er natuurlijk nog veel gebeuren, maar in principe gaat Anderlecht de transfermarkt niet meer op in deze wintermercato.

Jacob Bruun Larsen (22) is de laatste aanwinst van paars-wit. De Deen zakt met hoge verwachtingen en fraaie adelbrieven af naar Neerpede, al is het afwachten of hij alle lofbetuigingen van bij (de jeugd van) Dortmund kan bevestigen en of de geldsom die Hoffenheim vorige winter op tafel legde (9 miljoen euro) ook weerklank krijgt op het veld.

In het huurcontract van de Deense winger werd geen aankoopoptie vastgelegd, bij de overeenkomsten van Majeed Ashimeru (23) en Abdoulay Diaby (29) wel. Er worden bedragen van 2,5 miljoen tot 3 miljoen euro gefluisterd.

Ook over RB Salzburg-huurling Ashimeru wordt veel goeds verkondigd, maar hij zat de voorbije matchen (nog) niet in de selectie.

"Bruggeling" Diaby kent deze competitie natuurlijk en de Sporting-huurling viel vrijdag al in tegen Waasland-Beveren. Voor beide spelers hoeft hun verblijf in de hoofdstad dus niet noodzakelijk te stoppen aan het einde van het seizoen.