Belgian Lion Manu Lecomte verkast naar Pau-Lacq-Orthez

De Belg moet bij Pau-Lacq-Orthez het verlies opvangen van Justin Bibbins, die aan de kant staat door een enkelblessure. Lecomte werd gehaald als medische joker. Hij ondergaat vandaag zijn medische tests.

Momenteel staat zijn nieuwe ploeg op een 15e plaats in het klassement van de LBN (Ligue Nationale de Basket).

De Belgian Lion speelde in het verleden in het Amerikaanse universiteitskampioenschap NCAA voor Baylor en in de NBA Development League voor de Agua Caliente Clippers. De voorbije jaren was hij ook in Spanje actief voor Murcia en Gran Canaria.