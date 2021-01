Anderlecht parkeert overbodige Vranjes in Charleroi voor de rest van het seizoen

Ognjen Vranjes werd in 2018 als een Messias onthaald bij Anderlecht, want met hem zouden de defensieve problemen eindelijk opgelost geraken. Maar de Bosniër kwam te veel met allerlei strapatsen in het nieuws en bleek ook verdedigend geen schot in de roos.

Vorig seizoen werd Vranjes al verhuurd aan AEK Athene, zijn ex-ploeg. Nu begon hij het seizoen bij de A-ploeg, maar verder dan een handvol minuten kwam hij niet.

Bij Charleroi zien ze in Vranjes een ideale versterking, in de hoop zo alsnog Play-off I te bereiken.