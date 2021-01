Amateurcompetities definitief stopgezet, jeugdvoetbal tot U13 blijft mogelijk

De beslissing van de crisiscel, waarin zowel de Pro League, de voetbalbond als Voetbal Vlaanderen (en zijn Waalse tegenhanger) zetelt, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Door de slechte coronacijfers was het niet meer realistisch om de competities, die al sinds midden oktober stillagen, opnieuw op te starten.

"Deze beslissing was de enige mogelijke in het licht van de gezondheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn met het oog op de bestrijding van Covid-19", klinkt het in een persbericht.

Concreet betekent dit dat 1A en 1B (de twee profcompetities bij de mannen), de Croky Cup (de beker bij de mannen) en de Women's Super League nog uitgespeeld zullen worden.

Alle andere competities worden als blanco beschouwd. Dit betekent: alle rangschikkingen worden geannuleerd en er zijn geen kampioenen, stijgers of dalers. Ook de beker bij de vrouwen en in het Futsal komen te vervallen.

Enige uitzondering hierop is het jeugdvoetbal voor jongeren tot en met 13 jaar.