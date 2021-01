"2e plaats zal allerhoogste worden voor Genk, maar dat is niet verkeerd"

Geen constante voor Genk

Zeg in het voetbal niet te snel dat het niet meer mogelijk is, maar de titelkansen voor Genk lijken toch voorbij. Club Brugge staat niet alleen in de stand een trap hoger.

Het is volwassener, het heeft op meer posities betere spelers, het voelt aan wat winnen is en het heeft ervaring om topwedstrijden naar zijn hand te zetten.

Allemaal aspecten waarin het huidige Genk tekortschiet. Dat is geen schande, dat is zelfs logisch. Genk heeft na de titel van 2019 zijn belangrijke spelers moeten laten gaan, Club heeft ze gehouden en zich nog eens versterkt.

Het heeft gewoon een bredere basis om op langere termijn binnen 1 seizoen resultaten neer te zetten. Bij alle andere clubs schommelt het. Dus ook bij Genk.

Je weet hoe slecht Genk aan het seizoen begonnen was, daarna schoot het na 7 overwinningen op een rij naar de koppositie en nu staat het met 1 op 12 of 8 punten in 8 matchen.

Dat is de realiteit en dat wil inderdaad zeggen dat de tweede plaats het allerhoogste zal zijn. Wat overigens niets verkeerds is en heel knap zou zijn. Maar het idee van dik 2 maanden geleden, dat Genk voor het allerhoogste kon gaan, dat is weg. Daarvoor is er te weinig constante.