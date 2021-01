Organisatiecomité WK veldrijden: "We gaan ervan uit dat het doorgaat"

Organisator: "Nog niets gehoord van de UCI"

"De beslissing wordt uiteindelijk door hen genomen, maar wij bereiden ons verder voor en hopen op een WK. Het parcours is eigenlijk klaar, vanaf maandag werken we de details af."

Momenteel gaat het om zo'n 16 gevallen, maar de burgemeester vreest dat het aantal nog de hoogte in zal gaan. "Wij hebben dat ook vernomen in de media", zegt Rik Debeaussaert van het organisatiecomité.

Het was burgemeester Bart Tommelein die in de Zevende Dag aangaf dat het WK ter discussie staat na de uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in zijn stad Oostende.

"WK zal 300 procent coronaproof zijn"

"Op dit moment gaan we ervan uit dat het WK doorgaat", zegt Debeaussaert. "We hebben zeer strenge maatregelen genomen, alles wordt volgens de regels georganiseerd."

"Iedereen die aanwezig is op het WK zal een PCR-test ondergaan en het aantal medewerkers is tot een minimum herleid om zo weinig mogelijk mensen op dit WK te hebben."

"Er zal strikt gecontroleerd worden zodat niemand op de site komt die geen test onderging. Het zal er veilig aan toegaan, 300% coronaproof zelfs."

"Laat ons hopen dat we alsnog geen afgelasting krijgen. We hebben de voorbije weken al enorm veel werk verzet, wat niet evident is.

"We doen het uit liefde voor onze sport. We willen een WK, ook al is dat zonder VIP's en publiek. Het zou jammer zijn als ons werk voor niets is geweest."