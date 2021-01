Noor Vidts zet topprestatie neer in vijfkamp en mag zich opmaken voor EK

Noor Vidts startte goed in Frankrijk met 8"33 op de 60 meter horden en die goeie start kon ze doortrekken naar het hoogspringen. Ze sprong over 1,82 meter.

Het kogelstoten viel met 12,94 meter wat tegen, maar in het verspringen zette ze veel recht met een persoonlijk record van 6,42 meter. Ook op de afsluitende 800 meter lukte ze met 2'14"30 een persoonlijk record.

Zo kwam ze aan een totaal van 4.665 punten, goed voor een persoonlijk record en de beste wereldjaarprestatie. De prestatie van Vidts moeten we hoog inschatten, want ze komt in de buurt van het Belgische record van Tia Hellebaut: 4.877 punten. Het persoonlijk record van Nafi Thiam is 4.870 punten.

De 24-jarige Vidts mag zich wellicht opmaken voor het EK indoor van begin maart in Polen. Aan het EK indoor mogen 12 atletes deelnemen. Zes tickets zijn, op basis van prestaties in open lucht, al uitgedeeld aan onder meer Nafi Thiam.