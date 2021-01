Morgen beslissing over amateurvoetbal: "Competitie heropstarten wordt heel moeilijk"

De crisiscel van de Belgische voetbalbond kwam op 12 januari een eerste keer samen dit jaar. Toen viel er geen beslissing over het amateur- en jeugdvoetbal, maar de teneur was dat een heropstart alleen zou lukken bij betere coronacijfers.

Morgen komen alle partijen nog eens samen en valt naar naar alle verwachting een definitieve beslissing.

"Alle scenario's liggen nog op tafel. Maar we moeten eerlijk zijn: het wordt heel moeilijk om het amateurvoetbal dit seizoen herop te starten", zegt Marc Van Craen (voorzitter Voetbal Vlaanderen) in De Zevende Dag.





"Op 12 januari hadden we de beslissing uitgesteld omdat we hoopten dat er afgelopen vrijdag versoepelingen zouden worden aangekondigd door het Overlegcomité. Maar dat is zoals verwacht niet gebeurd."

"Niets kan voor 1 maart. Naar mijn gevoel is het dan te laat om de competitie te hervatten."

"We zullen het morgen bespreken met de Waalse vleugel en de KBVB. Maar het wordt volgens mij heel moeilijk", besluit Van Craen.