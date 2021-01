Michel Wuyts: "55 procent voor Van der Poel, 45 procent voor Van Aert"

Komend weekend staat in Oostende de wereldtitel veldrijden op het spel (daar gaan wij nog altijd van uit). Gisteren keken de grote 2 mekaar een laatste keer in de ogen in de Druivencross in Overijse. Na zijn zege schoof Wout van Aert de favorietenrol af op titelverdediger Mathieu van der Poel. "Voor de Druivencross had ik Van der Poel 60 procent kans gegeven op de regenboogtrui, maar nu ga ik voor 55 en 45 procent", opent Michel Wuyts. "De weerbaarheid van Van Aert vond ik fenomenaal in Overijse. Na zijn lekke band naderde Van der Poel op enkele seconden. Voor veel renners zou dat het sein zijn om hem te laten aansluiten. Van Aert deed dat niet, hij keek niet eens om." "Neen, Van Aert zette door om het weergaloos af te maken in de Druivencross. Het slotkwartier was van hem." (scrol omlaag voor meer)

"Degene die het best slaapt, wint"

De Wereldbekeromloop in Overijse is nauwelijks te vergelijken met het WK-parcours in Oostende, dat weet Michel Wuyts ook. "Enerzijds heb je het Noordzeestrand met het mulle zand. Dat zal zondag het Van Aertstrand heten. Anderzijds heb je de hardere ondergrond van de Wellingtonrenbaan: de speeltuin van Van der Poel", legt hij uit.

"Opgelet, groot zijn die verschillen niet. Het zal om prutsen gaan. Van der Poel kan ook in het zand rennen. En Van Aert kan ook uitpakken op de lange helling."

Wat zal dan het verschil maken? "De nachtrust", weet onze commentator. "Ik slaap altijd slecht voor een topkoers zoals de Ronde van Vlaanderen. Dat is een nacht vol muizenissen en herrie." "Degene die het best slaapt, wint. En Van Aert is de koelste."



"Van der Poel zal razendsnel starten"

Dankzij de eindzege van Wout van Aert in de Wereldbeker komt de Belgische equipe zondag met 9 renners aan de start. Tim Merlier wordt de joker van de ploeg. "Merlier heeft een goeie start in de benen en zou wat kunnen betekenen voor Wout van Aert", weet Michel Wuyts, "maar hij staat te ver op de grid." "Daar gaat hij dus niet aan toekomen. Zeker niet omdat Van der Poel er een punt van zal maken om razendsnel uit de startblokken te schieten."



"Voor Van Aert wordt het dan bijpikkelen. De Belgische kampioen zal er snel alleen voor staan. Voor zijn landgenoten wordt het zaak om niet in de weg te rijden", denkt onze commentator.

Brons voor Sanne Cant?

De vrouwen zijn zaterdag aan zet. Krijgen we net als vorig jaar een volledig Nederlands podium? Of strooit Sanne Cant zand in de motor? "Als specialiste kan ze de openingsrondes mee bepalen", denkt Michel Wuyts. "En als een van de Nederlandse favorietes faalt, kan Sanne Cant op de derde podiumplaats eindigen."

"Winnen zie ik niet zitten. Die rol is weggelegd voor Alvarado. Zij speelt het zo koel. Ze durft te wachten tot de laatste ronde."



Belgisch kampioene Sanne Cant heeft een goed weekend achter de rug met 2 keer een 6e plaats.

programma wk oostende beloften (m) zat 13.30u elite (v) zat 15.10u beloften (v) zon 13.30u elite (m) zon 15.10u