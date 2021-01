Amerikaan Crouser verbetert 32 jaar oude wereldrecord kogelstoten

Ryan Crouser is al enkele jaren een van de beste kogelstoters. De Amerikaan is regerend olympisch kampioen en werd in 2019 vicewereldkampioen in Doha, omdat zijn landgenoot Joe Kovacs de kogel net 1 centimeter verder kon stoten.

Zondag eiste hij de schijnwerpers op in Fayetteville. Bij zijn eerste poging stootte de 28-jarige Crouser de kogel maar liefst 22,82 meter ver. De mat in de indoorhal in de VS was net lang genoeg om de kogel op te vangen.

Crouser verbetert het record van zijn landgenoot Randy Barnes. Die liet de kogel, bijna dag op dag 32 jaar geleden, landen na 22,66 meter.

Het wereldrecord kogelstoten indoor was het op één na oudste indoorwereldrecord bij de mannen, enkel het wereldrecord verspringen van Carl Lewis in 1984 is nog ouder.

"Eerste meeting, eerste poging, normaal gezien loopt het wat stroever", lachte Crouser. "Dit kun je wel een goeie start van 2021 noemen. Ik heb wel het gevoel dat er nog meer te halen valt."