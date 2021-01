Van Aert is niet verrast over stoppen Dumoulin: "Reset is niet gelukt deze winter"

"Tom heeft wat meer tijd nodig"

"Voor mij was dit nieuws minder een verrassing dan voor de buitenwereld", zei Van Aert na de Flandriencross in Hamme. "Ik denk dat Tom een heel moeilijk jaar achter de rug heeft. Daarvoor lag hij er lang tussenuit met blessures en had hij het mentaal ook moeilijk."

"We merkten vorig jaar in de ploeg dat zijn terugkeer met ups & downs verliep. Ik hoop dat dit een beslissing is om sterker terug te komen, hij blijft een groot kampioen. Maar ik snap wel dat het een verrassing is voor veel mensen."

Waarom zag Dumoulin het niet meer zitten? Ook voor Van Aert is het giswerk"Ik denk dat de reset deze winter misschien niet helemaal gelukt is en dat Tom wat meer tijd nodig heeft."

"Mensen met een burn-out staan soms ook lang aan de kant, maar stoppen daarna ook niet met werken. Hij heeft talent genoeg om terug te keren op het hoogste niveau."