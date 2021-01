Tom Dumoulin stopt tijdelijk met koersen: "Ik heb tijd nodig om na te denken"

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) zal een tijdje geen wielrenner meer zijn. "Ik was ongelukkig aan het worden", zegt de Giro-winnaar van 2017. "Ik moet me veel minder aantrekken van wat de mensen over mij denken."

"Ik ben mezelf het afgelopen jaar een beetje vergeten"

Gisteren kondigde de 30-jarige Tom Dumoulin nog aan dat hij Wout van Aert zal ondersteunen in de Ronde van Vlaanderen. Dat hij zijn carrière nu even stopzet, komt aan als een grote verrassing.



"Ik voel al een jaar dat ik heel moeilijk weet hoe ik mijn weg moet vinden als Tom Dumoulin, de wielrenner", opent Dumoulin, die het over de druk heeft en de verwachtingen van verschillende partijen. "Ik wil het graag heel goed doen voor heel veel mensen. Ik wil dat de ploeg blij is, de sponsors, mijn vrouw en familie." "Daardoor ben ik het afgelopen jaar mezelf een beetje vergeten. Wat wil de mens Tom Dumoulin momenteel met zijn leven doen? Dat is een vraag die al heel diep vanbinnen maandenlang aan het opborrelen is. Maar krijg ik de tijd niet om die vraag te beantwoorden." "Wil ik nog wielrenner zijn? Indien ja, hoe? Als ik de Tour wil winnen, hoe wil ik daar dan naar toewerken? Ik weet het allemaal zelf niet meer. Ik leg die vraag altijd bij anderen neer, maar dat geeft me geen gelukkig gevoel."

Ik zal op zoek gaan naar wat ik wil als mens. Wat wil ik met de fiets en met mijn leven? Tom Dumoulin

"Er valt een rugzak van 100 kg van me af"

Dumoulin drukt de pauzeknop in. "Ik ga er voor even tussenuit. Wie weet waartoe dat leidt?", zegt Dumoulin. "Ik zal veel praten en bellen met mensen, veel nadenken en wandelingetjes maken met mijn hond." "Ik zal op zoek gaan naar wat ik wil als mens. Wat wil ik met de fiets en met mijn leven?" "Gisteren heb ik dat besluit genomen en de ploeg steunt me daarin. Het voelt echt goed. Er valt precies een rugzak van 100 kg van me af. Het voelt zo goed dat ik even tijd kan nemen voor mezelf."

"Misschien wil ik wel nog wielrenner zijn"