Jonathan Sacoor opent 2021 met individuele indoorzege in de VS

Jonathan Sacoor kwam vorige week al met de estafetteploeg in actie voor de Universiteit van Tennessee, maar vandaag werkte hij een individuele 400 meter af. En Sacoor toonde meteen dat hij niet stilgezeten heeft.

Hij won de race in 47"36 en kwam daarbij in de buurt van zijn persoonlijk record in zaal, dat sinds 2018 op 46"95 staat. De limiet voor het EK indoor bedraagt 46"60, maar Sacoor gaf eerder al aan geen interesse te hebben in individuele deelname.

Of hij helemaal past voor het EK, van 5 tot 7 maart in Polen, hangt van zijn resultaten af in de VS. Als hij niet in actie moet komen voor de universiteitsploeg van Tennessee, zal hij wel overvliegen van de VS naar Polen om er de 4x400 meter te lopen met de Belgian Tornados.

Sacoor studeert sinds vorig jaar in de Verenigde Staten, waar hij aan de universiteit van Tennessee van een topsportbeurs geniet.