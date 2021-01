Jade Smits (19) scherpt nog een keer Belgisch record aan

Vorige zomer dook Jade Smits als eerste onder de 29 seconden. In Hengelo (Ned) tikte de tiener aan in 28"77. Daarmee knalde ze Kimberly Buys (29"09 in 2013) van de tabellen.

Vanmiddag in het vertrouwde Wezenbergbad ging Smits nog sneller. In Antwerpen legde ze de badlengte af in 28"69.

Smits werd vierde in een race die werd gewonnen door de Nederlandse zwemster Maaike de Waard (28"06).

Met haar verbeterde chrono staat Smits weer een stap dichter bij de limiettijd voor het EK in Boedapest (28"33).