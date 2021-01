Er zijn nog zekerheden in het wielrennen: Porte wint op Willunga Hill

De Tour Down Under mag dan afgelast zijn, het wielerpeloton in Australië trok zich intussen toch op gang. Deze week wordt in Australië het Santos Festival of Cycling, een rittenkoers waar enkel renners uit Oceanië mogen starten, gereden.

In de derde rit (88,2 km) lag de finish op de beroemde Willunga Hill, traditioneel de scherprechter in de Tour Down Under en een helling die Richie Porte ligt.

De intussen 35-jarige Porte was ook dit jaar de sterkste op die Willunga Hill, de helling waarop hij in de Tour Down Under eerder ook al 6 keer de rit won.

Hij won voor zijn twintigjarige landgenoot Luke Plapp, die dinsdag de tweede rit won. Luke Durbridge (BikeExchange), winnaar van de eerste etappe, finishte als derde en blijft leider. Zondag staat in het Santos Festival of Cycling de vlakke slotetappe op het programma.