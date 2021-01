Jamaicaanse topschutter aller tijden sterft op 35-jarige leeftijd

Luton Shelton was als Jamaicaans international goed voor 35 goals in 75 interlands. Daarmee is de spits recordhouder in Jamaica, waarmee hij nooit van het WK voetbal kon proeven.

In clubverband verdedigde Shelton vooral de kleuren van Scandinavische teams zoals Helsingborgs (Zweden), Valerengen (Noorwegen) en AaB (Denemarken).

De Jamaicaan speelde ook een seizoen (2007-2008) in de Premier League bij Sheffield United.

In 2018 kwam er abrupt een einde aan Sheltons carrière, nadat ALS was vastgesteld. Gisteren overleed de 35-jarige Jamaicaan aan complicaties van de spierziekte.