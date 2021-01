Zware crashes ontsieren afdaling mythische Streif: "Ik ben razend"

Na de afdaling van de Hahnenkamm-berg in Oostenrijk, de beroemde Streif, kwam het stoom uit de oren van de Fransman Johan Clarey. Gisteren was hij al ten val gekomen op de training en had hij de organisatie gewaarschuwd voor voornamelijk het gevaarlijke einde.

Maar die sloegen dat advies schijnbaar in de wind. Urs Kreyenbühl (gebroken sleutelbeen, afgescheurde ligamenten in de knie en een hersenschudding) en Ryan Cochran-Siegle (gebroken halswervel) waren de grootste slachtoffers. Zij moesten met de helikopter afgevoerd worden.

Dit alles zorgde voor heel wat vertraging en dus ook verontwaardiging achteraf. "Ik ben razend op de FIS (Internationale skifederatie)", zei Clarey. "We vragen al 2 dagen om die laatste sprong minder ver te maken, Je komt daar aan met 145 km/u. Elk foutje is met zo'n snelheid een drama."

Beat Feuz wist zich in die moeilijke omstandigheden wel rechtop te houden, en nog razendsnel ook. Hij was eerder al 4 keer 2e geworden. Matthias Mayer en Dominik Paris mochten mee op het podium.