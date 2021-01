Zoals verwacht: geen Australian Open voor Andy Murray na coronabesmetting

Zoals verwacht zal voormalig nummer 1 van de wereld Andy Murray niet kunnen deelnemen aan de Australian Open, de grandslam waar hij 5 keer de finale haalde.

De deelnemers van de Australian Open vlogen met speciale charters naar Australië en zitten nu twee weken in quarantaine. Maar Murray (ATP-123), die van de organisatie een wildcard kreeg, kon vorige week niet afreizen door een coronabesmetting.

De 3-voudige grandslamwinnaar is daar nu van hersteld, maar nu nog naar Australië reizen en aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen is niet meer mogelijk.

"We zijn voortdurend in gesprek geweest met de autoriteiten daar", legt Murray uit. "We hebben geprobeerd een oplossing voor alle problemen te vinden. Helaas bleek dat niet mogelijk op een manier die voor mij werkbaar is. Dit is heel jammer."