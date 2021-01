Wout van Aert krijgt met Tom Dumoulin superknecht mee in Ronde van Vlaanderen

Dumoulin: "Finales van Vlaamse wedstrijden verlopen vaak vreemd"

De Ronde van Vlaanderen is niet de enige kasseiklassieker op het programma van Tom Dumoulin. Op 26 maart zal de Nederlander ook van de partij zijn in de E3 Harelbeke.

"Omdat we al enkele jaren een beetje hetzelfde doen, hebben we dit voorjaar besloten om het roer om te gooien", vertelt Dumoulin. "Ik zal op de kasseien rijden, dat wordt wel lachen."

"In de Ronde van Vlaanderen heb ik al 1 keer meegedaan: in 2012. Ik moest toen als neoprof invallen voor een andere renner (Dumoulin gaf toen zelf op). Ik weet dus een heel klein beetje wat ik moet verwachten, maar eigenlijk ook weer totaal niet."

"Wout is natuurlijk onze nummer 1 in de klassiekers. We hopen dat de wedstrijd zo uitdraait dat hij het kan afmaken."

"Maar de finales van Vlaamse wedstrijden verlopen vaak vreemd. Daarom is het altijd goed om met meerdere mannen de finale in te duiken. Niet per se om het zelf af te maken, maar om iets recht te zetten."

"In het uiterste geval (als Van Aert bijvoorbeeld uitvalt) kan het natuurlijk wel zijn dat ik zelf voor de zege moet gaan."