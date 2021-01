Times-artikel: "Spelen gaan niet door", Belgische liaison officer weerlegt

In het geheim is de beslissing genomen om de Olympische Spelen in Tokio af te gelasten. Dat schrijft de Britse krant The Times op basis van een anoniem Japans regeringslid. De Japanse regering en het organisatiecomité waren er als de kippen bij om het artikel tegen te spreken. Ook de Liaison Officer van het BOIC begrijpt niet waar het bericht vandaan komt.

Tokio 2020 werd al met een zomer uitgesteld door de coronapandemie, maar die blijft als een zwaard van Damocles boven het grootste sportfeest ter wereld hangen. De regeringsbron van The Times stelt dat nu een afgelasting van het event van 23 juli tot 8 augustus niet te vermijden is. "Niemand wil het als eerste uitspreken, maar er is een consensus dat het te moeilijk is", stelt de anonieme bron. Japan zou er nu aan werken om de Olympische Spelen in 2032 naar Tokio te halen, dat is de eerste vrije datum, in een poging om zijn gezicht te redden bij het nieuws van de annulering. De voorbije dagen brachten het Internationaal Olympisch Comité (IOC) - gisteren nog door voorzitter Thomas Bach - en het Japanse organisatiecomité officieel naar buiten dat de Spelen zullen doorgaan. En zowel de Japanse regering als de lokale organisatoren waren vandaag meteen ferm in de ontkenning van het krantenbericht. "Dat artikel bevat geen waarheid", zei een woordvoerder. "De regering, het IOC en het lokale comité zijn er volledig op gefocust om de Spelen veilig en gezond zoals gepland te laten doorgaan." De lokale autoriteiten "vinden het heel teleurstellend dat The Times zo'n tabloidverhaal verkoopt op basis van een onbetrouwbare bron". Grote nationale olympische comités - zoals van Australië en de Verenigde Staten - verwerpen het nieuws en blijven zich gewoon voorbereiden: "Jammer genoeg zijn er deze geruchten over een afgelasting, geruchten die alleen maar meer onrust veroorzaken bij de atleten. De Spelen gaan door. Op 23 juli zal de vlam branden", zegt VS-baas Matt Carroll.

Vrees voor virus, burgemeester Osaka wil Spelen in Japan in 2024

Hoewel de vaccins sinds eind december volop van de band rollen, is corona nog wereldwijd een levensgroot probleem. In Japan slaat de crisis minder hard toe, maar de voorbije dagen zijn er ook daar cijfers van meer dan 1.000 besmettingen per dag. Eerder deze maand was er een record van 2.400. De dodentol in Japan staat op bijna 4.900. De Japanse bevolking is bevreesd dat de toevloed aan olympische deelnemers het virus in grote getale zal binnenbrengen. 80 procent van de bevolking wil de Spelen deze zomer niet in Tokio, bleek uit een recente peiling.



Een afgelasting van de Olympische Spelen zou een ramp zijn voor Japan. Het Aziatische land investeerde al 25 miljard dollar (20,5 miljard euro) in de organisatie. De burgemeester van Osaka suggereerde in een lokale krant om de Spelen in Tokio naar 2024 te verplaatsen. "De hele wereld beleeft ongeziene tijden. Ik vind dat Japan met het IOC moet onderhandelen om te verhuizen naar 2024." "Ik denk dat Parijs ook heel veel moeilijkheden kent in zijn voorbereiding van de Spelen van 2024, dus die kunnen ook 4 jaar opschuiven." De Spelen van 2028 in Los Angeles zouden dan hetzelfde voorbeeld volgen, is zijn idee.

Liaison Officer BOIC: "Stemming in Japan komt niet overeen met bericht"