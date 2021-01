Sepp Blatter lag in kunstmatig coma na hartoperatie: "Elke dag progressie"

"Hij maakt elke dag progressie - kleine stappen maar continu", legt Corinne Blatter uit.

Intensieve verzorging mogen verlaten was "psychologisch een belangrijk signaal", aldus de dochter. "De dokters zijn tevreden over zijn toestand, maar hij heeft nog een lange weg af te leggen."

De 84-jarige Blatter testte in november positief op het coronavirus en onderging vervolgens een hartoperatie. Die was volgens zijn dochter "ingewikkelder en gevaarlijker" dan eerst gedacht.

Sinds zijn gedwongen afscheid in 2015 wegens corruptie is Blatter, die de FIFA leidde sinds 1998, verwikkeld in een rist juridische zaken.

Volgens zijn dochter Corinne probeert zijn familie hem af te schermen van alle gerechtelijke beslommeringen. "We proberen deze negatieve zaken zolang mogelijk van hem weg te houden", benadrukte ze nog.